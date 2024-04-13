محافظ كفرالشيخ: استمرار رفع كفاءة وتطوير الطرق في المراكز والمدن

تابع محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في أعمال الرصف التمهيدية بشارع قويطة المتفرع من شارع الشركات بمركز دسوق، بمسطح 2500 متر وبتكلفة مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024، تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق.



وأكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.