سرعتها تجاوزت 45 كيلو.. رياح شديدة محملة بالرمال تضرب جنوب سيناء.. صور

ضربت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، رياح شديدة محملة برمال خفيفة خاصة على المناطق الساحلية وداخل الظهير الصحراوي وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.



وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن بعض مدن المحافظة تعرضت اليوم لرياح شديدة محملة برمال خفيفة، وتجاوزت سرعتها الـ 45 كيلو في الساعة على المناطق الساحلية وداخل الظهير الصحراوي، مؤكدًا أن هذه الرياح لم تؤثر على حركة التداول بالموانئ البحرية، وحركة المرور على الطرق الدولية والرئيسية، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الدوريات المرورية، وتفعيل الرادارات على الطرق الدولية للحد من السرعة حفاظًا على حياة المسافرين، خاصة أن المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الرحلات السياحية.



وأوضح البيان، أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن، لمتابعة الطرق الدولية ورفع أي تراكمات للرمال الخفيفة التي قد تتركها الرياح، لتسهيل حركة المرور، مشيرًا إلى أن الرياح التي تعرضت لها المحافظة اليوم ساهمت في تلطيف درجة الحرارة نهارًا خاصة في وقت الذروة، كما ارتفعت نسبة الرطوبة إلى 46 %.



وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 29 والصغرى 16، وفي مدينة رأس سدر العظمى 28 والصغرى 18، وفي مدينة طابا العظمى 26 والصغرى 16، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 23 والصغرى 10، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 31 والصغرى 21 درجة.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

رياح محملة بالاتربة

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