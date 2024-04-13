بعد تصاعد التوترات والتهديدات بين إيران وإسرائيل.. هولندا تحاول تأمين نفسها بهذا القرار

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) السبت، عن متحدث باسم شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم قوله إن الشركة قررت وقف تحليق طائراتها في المجالين الجويين لإسرائيل وإيران.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضافت الشركة، وهي الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس-كيه.إل.إم، أنها اتخذت قرارها في خطوة احترازية، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

لكن كيه.إل.إم أشارت إلى إنها ستواصل رحلاتها إلى تل أبيب المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة رويترز ان هولندا قررت غلق سفارتها في طهران غدا الأحد كإجراء احترازي في وسط توتر من ضربة ايرانية على الاحتلال.



ياتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة أعادت نشر مدمرتين في الشرق الأوسط وسط المخاوف من هجوم إيراني متوقع على إسرائيل.



وبحسب "وول ستريت جورنال" "تضمنت الإجراءات الأمريكية إعادة انتشار مدمرتين، كانت إحداهما موجودة بالفعل في المنطقة وتم إعادة توجيه الأخرى إلى هناك"

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته مستعدون وجاهزون لأي سيناريو للتعامل مع إيران؛ بعد استيلاءها على سفينة في هرمز.

وقال جيش الاحتلال: "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون لحماية إسرائيل من أي اعتداء إيراني وللرد"، مشددا على أن طهران ستتحمل تبعات التصعيد.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن إيران تمول وتدرب وتسلح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الاستيلاء على سفينة حاويات "إم.إاس.سي أريس MSC ARIES" المرتبطة بإسرائيل تم من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني.

وقال إنه تم الصعود إلى السفينة بالقرب من مضيق هرمز.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أنه السفينة التي استولى عليها الحرس الثوري بالقرب من مضيق هرمز مملوكة للملياردير الإسرائيلي "إيال عوفر".

وأوضحت أن السفينة "إم.إاس.سي أريس" المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية