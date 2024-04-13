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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. الداخلية تواصل تأمين احتفالات العيد

صدى البلد

 واصلت كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية رفع درجة الإستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.  

كما واصلت تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن مع وضع ارتكازات أمنية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى والتى تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد للإستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك.. فضلاً عن الانتشار الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.. وكذا نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل ومتابعة إلتزام المراكب والعائمات النيلية بضوابط وعوامل الأمن والسلامة. 

وفى سياقٍ متصل شاركت الوزارة المواطنين الإحتفال بالعيد من خلال فرق من موسيقات الشرطة بعزف مقطوعات موسيقية متنوعة فى العديد من الحدائق والمتنزهات العامة التى تفاعل معها المواطنين. 

كما قامت الوزارة بلفتة إنسانية من منطلق مسؤليتها الإجتماعية والإنسانية من خلال توجيه مأموريات لعدد من المستشفيات قام خلالها رجال الشرطة بتوزيع عبوات "كحك العيد" على المرضى الذين يتلقون العلاج وقد أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية. 

ومن جانبها تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء.

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الاستعداد القصوى الحدائق والمتنزهات العامة السكك الحديدية الشرطة النسائية المتنزهات العامة

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