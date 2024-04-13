بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفل، اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق “دمو” -بنى سويف - الفيوم" الجديد وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق دمو بنى سويف - الفيوم الجديد بداخلها 5 من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتي إسعاف تابعتين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم سيد رمضان حسن 58 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فاطمة عزت محمود 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، هاجر سيد رمضان 24 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، سلمى سيد رمضان 15 سنة، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمزة محمد سيد 3 سنوات، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

