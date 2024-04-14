شاومي تقلب الأسواق بـ تابلت جبار.. مواصفات Redmi Pad Pro

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق جهاز التابلت Redmi Pad Pro من الفئة المتوسطة تحت علامتها التجارية الفرعية خلال الأيام المقبلة، حيث يتميز الجهاز بدعم شبكات 5G مع عدد من المواصفات الكبيرة.

ويتميز تابلت شاومي Redmi Pad Pro بشاشة من نوع LCD قياس 12.1 بوصة بجودة عرض 2.5K، ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع 600 شمعة في المتر المربع، وشهادة TUV Rheinland.

ويدعم تابلت شاومي Redmi Pad Pro محتوى Dolby Vision ويتوافق مع قلم القلم الذي يتم توصيله مغناطيسيًا، كما يشتمل على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل تابلت شاومي Redmi Pad Pro بمعالج من نوع Snapdragon 7s Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت.

ويحتوي تابلت شاومي Redmi Pad Pro على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات، ويعمل التابلت بنظام التشغيل Android 14 المستند إلى HyperOS، ويوفر خيارات الاتصال مثل WiFi-6 وBluetooth 5.2 ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.