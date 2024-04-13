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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد.. تغيرات في أسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

تغيرات واضحة في أسعار الذهب اليوم .. تعرف عليها

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت

 

وزير الخارجية البريطاني: التصعيد بالمنطقة ليس في مصلحة أحد

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث وزير الخارجية البريطاني أكد أن التصعيد بالمنطقة ليس في مصلحة أحد .

 

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

 

حقيقة نقل التوابيت المصرية عبر مترو أنفاق شبرا الخيمة.. تفاصيل

علق مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، على تداول الفيديو منذ الأمس لنقل مجموعة توابيت في مترو الأنفاق. 

 

تقارب الـ635 مليار جنيه..هدى الملاح: زيادة الموازنة الجديدة منطقية في ظل التحديات

علقت هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، على بيان وزارة المالية الخاص بزيادة موازنة الدعم في العام الجديد.

 

العظمي بالقاهرة 28.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

اكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة ل الأرصاد الجوية ان معظم محافظات الجمهورية تشهد استقرارا في حالة الطقس.

 

موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء ومدة انقطاع التيار يوميا.. تفاصيل

قال محمد عوض، الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الكهرباء، إن عودة تخفيف أحمال الكهرباء سيتم بشكل رسمي، وسيتم تطبيقه خلال أيام.

 

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