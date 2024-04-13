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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء ومدة انقطاع التيار يوميا.. تفاصيل

تخفيف الأحمال
تخفيف الأحمال

قال محمد عوض، الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الكهرباء، إن عودة تخفيف أحمال الكهرباء سيتم بشكل رسمي، وسيتم تطبيقه خلال أيام.

 

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن خطة تخفيف الأحمال سيتم تطبيقها بداية من يوم الاثنين القادم، حيث سيتم لمدة ساعتين يومياً

 

وأوضح أننا في انتظار اجتماع مجلس الوزراء والإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الخطة وعدد الساعات، منوها بأن بعض شركات الكهرباء أصدرت جداول تخفيف الأحمال الجديدة بشكل مسبق.

 

واسترسل: انقطاع الكهرباء سيتم يوميا لمدة ساعتين بداية من الساعة 11 صباحاً.

الكهرباء وزارة الكهرباء انقطاع الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء مجلس الوزراء

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