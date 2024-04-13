دور غير نمطي.. سيمون تكشف عن كواليس عملها بمسلسل "صيد العقارب"

كشفت الفنانة سيمون، عن شخصية "سماسم" فى مسلسل "صيد العقارب"، مشيرة إلى أن الدور يتميز أنه غير نمطى وهو زى أى بنى آدم حسب المواقف يأخذ ردود أفعال، وهى سيدة جميلة أى شخص يقرب من أولادها تاكله بسنانها".

قالت سيمون، خلال لقاء لها لبرنامج “السفيرة عزيزة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الفنانة غادة عبدالرازق وهى صديقة عزيزة منذ سنوات، وطلبتنى فى مسلسلات كثيرة، ولكن التوقيت جاء فى هذا المسلسل، وهى من شجعتنى للعمل فى المسلسل.

وتابعت الفنانة سيمون، أنه لم أترك الغناء كما حدث مع الفنان عمرو دياب ومحمد منير مثلوا ثم تركوا التمثيل وتفرغوا للغناء".