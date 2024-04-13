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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيديتك اشتري بيها ذهب بسبب هذا النبأ السار.. اِعرف الأسعار بقت فين

صدى البلد

تهتم بعض الأسر في البيوت المصرية بتجميع عيدية العيد للاستفادة بها بعد انتهاء العيد بشراء ذهب لاستثماره لاحقا أو للتزين به، وفي ظل الانخفاض الذي سجلته اسعار الذهب اليوم السبت بتراجع ملحوظ في تعاملات اليوم .

 

أسعار الذهب اليوم 13 أبريل 2024

ورصد صدى البلد أسعار الذهب اليوم الموافق 13 أبريل 2024م، بالأسواق وحالة الإقبال الملحوظة على عدد من المحال، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم تراجع كبير في الوقت الحالي، إذ هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم السبت، بنحو 70 جنيهًا، ليسجل 3220 جنيهًا للجرام مقارنة مع 3290 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات الصباحية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

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اشتري قبل الزيادة .. مفاجأة في سعر أسعار الذهب اليوم

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أسعار الذهب اليوم .. الأكثر مبيعاً 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، في الوقت الحالي 3220 جنيها للشراء، مقارنة مع 3290 جنيهًا أسعار الذهب في الجرام، بتراجع 70 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في محلات الصاغة الآن، 3680 جنيهًا للشراء، مقارنة مع 3760 جنيهًا للبيع بتراجع 80 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18اليوم السبت، 2760 جنيهًا، مقارنة مع 2820 جنيهًا أسعار الفترة الصباحية بتراجع 60 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2152 جنيهًا، مقارنة مع 2199 جنيهًا سعر الجرام في التعاملات الصباحية متراجعًا بنحو 47 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحلات الصاغة، 25 ألفًا و760 جنيهًا، مقارنة مع 26320 بتراجع 560 جنيهًا.

 

أسعار الذهب اليوم 13 أبريل 2024 سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 24

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