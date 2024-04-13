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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختراق سيبراني لمواقع إيرانية يدعو سكان طهران للتزود بالطعام والماء استعدادا للحرب

صدى البلد

أفادت شبكة العربية، اليوم السبت، بإختراق هجوم سيبراني مواقع إيرانية، ودعا سكان طهران للتزود بالطعام والماء استعدادا للحرب.

وفي هذا السياق، قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالاستيلاء على سفينة في مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبشكل رسمي استولت  القوات الإيرانية  على السفينة البرتغالية "MSC ARIES" بمضيق هرمز.

ونفذت القوات البحرية للحرس الثوري الايراني  عملية انزال جوي فوق السفينة MSC ARIES بواسطة مروحية حربية.

وقال الجيش البريطاني ان جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز الحيوي وأنها على الأغلب مجموعة تابعة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

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