التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

أعلن التلفزيون الإيراني منذ قليل عن بدء عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل.



نقلت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة.

وحسب التقارير، فمن المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

وقال شهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية"، إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين، تحلق على ارتفاع منخفض جدا.



ولم يصدر أي بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول الهجوم.

ويأتي الهجوم ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت مقرا دبلوماسيا إيرانيا في دمشق، وقتلت ضباطا بارزين في الحرس الثوري.