عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

هجوم ايراني على اسرائيل
هجوم ايراني على اسرائيل

أعلن التلفزيون الإيراني منذ قليل عن بدء عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل.


نقلت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة.

وحسب التقارير، فمن المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

وقال شهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية"، إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين، تحلق على ارتفاع منخفض جدا.


ولم يصدر أي بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول الهجوم.

ويأتي الهجوم ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت مقرا دبلوماسيا إيرانيا في دمشق، وقتلت ضباطا بارزين في الحرس الثوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

إغلاق المجال الجوي الأردني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة جدول تخفيف أحمال الكهرياء

موجة حارة تضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

ترشيحاتنا

ترفع تقارير للسيسي .. خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات لمتابعة الوضع بالمنطقة

إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ كروز صوب إسرائيل تصل قبل المسيرات

رسمياً.. الحرس الثوري الإيراني يعلن الهجوم بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل

الأردن يعلن استعداده لاعتراض أي هدف جوي يخترق مجاله

نبأ مثير .. 9 موظفين محرومون من قرار الحد الأدنى للأجور

نصائح مهمة إلى المسافرين لأداء مناسك الحج.. دار الإفتاء تكشف عنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب وفاة شيرين سيف النصر .. الإسعافات الأولية للمصابين بهبوط الدورة الدموية

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

بيتي كان هيتخرب والعربية ولعت.. حكاية البلوجرز سارة ومحمد وسر غلق القنوات

صورة غير متوقعة .. شاهد آخر ظهور للراحلة شيرين سيف النصر

فيديو

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ