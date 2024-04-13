أمريكا : تسخير أصولنا العسكرية في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل ضد إيران

اعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها للدفاع عن اسرائيل في مواجهة الضربة الايرانية الموجهة الى مواقع عسكرية للاحتلال، مؤكدة أنه لا تزال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات دوايت أيزنهاور موجودة في المنطقة

وقال المسؤولون الامريكيون وفقا لـ سي ان ان، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

وتضم المجموعة الهجومية الامريكية 6000 بحار، وطراد الصواريخ الموجهة من فئة تيكونديروجا USS Philippine Sea (CG 58)، ومدمرات الصواريخ الموجهة من فئة Arleigh Burke USS Mason (DDG 87) وUSS Gravely (DDG 107).

واضاف المسؤولون أن المدمرات لديها القدرة على اعتراض الصواريخ. لقد اعترضوا بشكل متكرر عمليات إطلاق من وكلاء إيرانيين.

وتضم المجموعة أيضًا الجناح الجوي الثالث للحاملة، والذي يتكون من تسعة أسراب، بما في ذلك أربعة أسراب من المقاتلات الضاربة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أنظمة دفاع جوي لحماية القوات الأمريكية في العراق وسوريا والأردن.