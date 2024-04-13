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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجلاء بدر تقضى إجازة العيد في ممارسة رياضة الجولف

نجلاء بدر
نجلاء بدر

حرصت الفنانة نجلاء بدر، علي مشاركة متابعيها صورة لها وهي تقضي إجازة عيد الفطر المبارك، بممارسة رياضة الجولف.

وظهرت نجلاء بدر، فى صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وهي تمارس رياضة الجولف، وعلقت: " بداية جديدة للحياة" .

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر  فيلم "ليلة العيد"،  والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم ليلة العيد 

فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كل من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.

 

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