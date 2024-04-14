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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موعد انطلاق كيا تاسمان 2025 الجديدة.. لن تصدق مواصفاتها

كيا تاسمان
كيا تاسمان

كشف مسئولو شركة كيا عن تفاصيل جديدة حول سيارة تاسمان البيك أب موديل 2025، حيث ستكون متاحة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، أفريقيا، أمريكا الجنوبية وآسيا، مع التركيز الأساسي للشركة على سوق أستراليا. 

تأتي سيارة تاسمان 2025 كأول شاحنة بيك أب متوسطة الحجم من كيا، حيث تمت معظم عمليات تطويرها في أستراليا. 

تأخذ السيارة اسمها من بحر تاسمان الذي يفصل بين أستراليا ونيوزيلندا، ووصفته كيا بأنه النموذج الأكثر تمثيلًا لأستراليا على الإطلاق. 

عند إطلاقها العام المقبل، ستنافس تاسمان منافسيها الرئيسيين في السوق الأسترالية مثل فورد رينجر، تويوتا هايلكس، إيسوزو دي-ماكس، الذين يتصدرون قوائم المبيعات في البلاد. 

وتعود زيادة اهتمام أستراليا بالشاحنات ذات الكابينة المزدوجة إلى توقف فورد وهولدن عن إنتاج السيارات في البلاد، مما أدى إلى انقراض السيارتين الأكثر مبيعًا في السوق المحلي.

كيا تاسمان سيارات بيك اب تويوتا فورد تويوتا هايلكس

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