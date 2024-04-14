خالص التعازي.. نادية الجندي تنعى شيرين سيف النصر

حرصت الفنانة نادية الجندي، على نعي شيرين سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا، أمس السبت، عن عمر يناهر 57 عاما.

وكتبت نادية الجندي عبر حسابها بموقع اكس: "خالص التعازى لكل محبيها وأسرة الفنانة الراحلة ‎شيرين سيف النصر ربنا يرحمها يارب.. البقاء لله".

تعد شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ثم تتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.