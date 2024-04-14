تنياهو وبايدن يتحدثان هاتفيا مع استمرار الهجوم الإيراني على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي جو باين بحث هاتفيًا الهجوم الإيراني الموسع على إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، صباح الأحد، إن إيران أطلقت حتى الآن "أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ" على إسرائيل منذ مساء السبت.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز، وعشرات الطائرات المسيرة خارج حدود إسرائيل.

وأشار هاجاري إلى أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ "أرض-أرض" باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها، مضيفاً: "المواجهة لم تنته، والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".