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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أبرزها البطاطس.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

البطاطس تعتبر مكونًا
البطاطس تعتبر مكونًا طبيعيًا فعّالًا للتخلص من الهالات السود

البطاطس تعتبر مكونًا طبيعيًا فعّالًا للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين. إليك وصفتين طبيعيتين تستخدم البطاطس للتخلص من الهالات السوداء:

شرائح البطاطس الطازجة

قطّعي بطاطسًا طازجة إلى شرائح رقيقة.
ضعي الشرائح الناتجة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تبرد.
ضعي شريحة واحدة على كل عين لمدة 10-15 دقيقة.
اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجفّفيه بلطف.
كرري هذه العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج.
عصير البطاطس:

قشّري بطاطسة وقطّعيها إلى قطع صغيرة.
ضعي القطع في الخلاط الكهربائي واخلطيها جيدًا حتى تحصلي على عصير البطاطس.
استخرجي العصير من البطاطس وضعيه في الثلاجة ليبرد.
باستخدام قطعة قطنية نظيفة أو فوطة ناعمة، ضعي العصير المبرد تحت عينيك لمدة 10-15 دقيقة.
اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجفّفيه بلطف.
كرّري هذه العملية مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.
تذكري أن الاستمرارية هي المفتاح، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر النتائج. 

إذا كنت تعانين من مشاكل جلدية أو لديك حساسية للبطاطس، من الأفضل استشارة طبيب الجلدية قبل تجربة هذه الوصفات.

ن الهالات السوداء البطاطس شرائح البطاطس الطازجة العينين ​​​​​​​health

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