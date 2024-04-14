سامي مغاوري يبكي على الهواء بسبب مليحة: ذبـ.حوا إبني أمامي| فيديو

بكى الفنان سامي مغاوري، عندما كان يتحدث عن أصعب مشهد في مسلسل مليحة، قائلا: «أصعب مشهد في مسلسل مليحة بالنسبة لي لما ذبحوا إبني قدامي.

وأكد سامي مغاوري خلال لقاءه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن المشهد كان عنيف جدا ولم يستطيع ان ينسى هذا المشهد طوال حياته بسبب ممارسات الإرهاب.

وأوضح سامي مغاوري، أن دوره في المسلسل يعتبر واجب وطني من أجل الوعي، ودور الفن هو التوعية والتنوير، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية تهم كل المصريين منذ بدايتها .

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.