العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي

أعلنت سلطة الطيران المدني بالعراق، اليوم الأحد، إعادة فتح الأجواء العراقية بعد ساعات من إغلاقها نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية"، قالت سلطة الطيران في بيان صادر عنها إنه "تم فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد".

وأكدت أن "فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق".

وكانت سماء العراق قد تم إخلاؤها مع بدء الهجوم الإيراني وبشكل تدريجي، وإلغاء بعض الرحلات وإعادة بعض الطائرات التي كانت في طريقها إلى العراق.