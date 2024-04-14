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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت مديريات التربية والتعليم قرارات عاجلة  بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 8 مايو المقبل وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة.

وقررت مديريات التربية والتعليم ، إلزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع  المراحل التعليمية، والتي تتمثل فيما يلي : 

  • الانتهاء من وضع خطة عقد امتحانات الترم الثاني 2024  لجميع المدارس .

 

  • الانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس لعقد امتحانات الترم الثاني 2024  وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.

 

  • الانتهاء من توقيع جميع المدارس بالعلم على التعليمات المسلمة  بشأن امتحانات الترم الثاني 2024

 

  • متابعة انتهاء المدارس من إخطار جميع الطلاب بجداول امتحانات الترم الثاني 2024

 

  • متابعة انتهاء المدارس من تجميع اقرارات الانتهاء من مناهج الترم الثاني 2024 قبل  امتحانات الترم الثاني 2024  وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.

 

  • الانتهاء من تكليفات وضع أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024  لجميع المدارس ومتابعة الانتهاء من أعمال الطباعة خلافه وإحضار نسخة من التكليفات للإدارة التعليمية وافادة المرحلة بالمديرية.

 

  • الانتهاء من تكليفات تشكيل كنترولات امتحانات الترم الثاني 2024  واحضار نسخة من التشكيل للإدارة التعليمية وافادة المرحلة بالمديرية.

 

  • تجميع اقرارات الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024  العملية لمادة العلوم والحاسب الآلي وغيرها من الامتحانات العملية والمهام الأدائية والمواد التي لا تضاف للمجموع واحضار إفادة بذلك للإدارة وافادة للمرحلة بالمديرية.

 

  • الانتهاء من تقييمات الترم الثاني 2024 العملية للأنشطة التربوية الاصفية واحضار افادة بذلك للإدارة .

 

  • متابعة تطهير وتعقيم جميع حجرات المدارس يوميا قبل وبعد كل امتحان من امتحانات الترم الثاني 2024  ومتابعة النظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة التباعد بين الطلاب واقصى عدد باللجنة 20 طالب من ذات الصف أو من صفين بمدارس .

وتستعد مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة لإعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة للمواد الأساسية لجميع المراحل التعليمية قريباً بعد اعتماده رسمياً من محافظ الجيزة .

وقبل إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة  ، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة جدول امتحانات الترم الثاني “للمهام الآدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

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قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن


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