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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر لا يخسر من الزمالك.. هل تستمر العقدة البيضاء أمام الساعة السويسرية؟

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يستعد المدرب السويسري مارسيل كولر لقيادة النادي الأهلي في مواجهة قمة جديدة أمام الزمالك، وهذه المرة ستكون يوم الاثنين المقبل.

ويتمتع كولر بسجل قوي في مباريات الديربي والكلاسيكو على مدار مسيرته التدريبية، حيث بدأ هذا المسار الناجح قبيل نهاية التسعينات.

وستكون مواجهة القمة المقبلة في الدوري المصري الخامسة لـ كولر كمدرب للأهلي أمام الزمالك. حيث فاز في الأربع مباريات السابقة أمام الزمالك، حيث بدأت بفوز الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري في أكتوبر 2022 بنتيجة (2-0). ثم جاء الفوز في يناير 2023 في الدور الأول من الدوري بنتيجة (3-0)، وتلاه فوز آخر في الدور الثاني بنتيجة (4-1). وأخيرًا، كانت المباراة الرابعة في نهائي الكأس الذي فاز به الأهلي بنتيجة (2-0).

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ويبدي كولر الثقة في قدرة فريقه على تحقيق النجاح في المواجهة القادمة، ويأمل في مواصلة سجله الرائع أمام الزمالك.

كولر لا يخسر أمام الزمالك 

لم يخسر السويسري مارسيل كولر أي مباراة أمام الغريم التقليدي الزمالك منذ توليه تدريب النادي الأهلي في يونيو 2022، وذلك في جميع البطولات المحلية والقارية.

 تفصيل مواجهات كولر مع الزمالك:

الدوري المصري الممتاز:
الدور الأول: فاز الأهلي 3-0
الدور الثاني: فاز الأهلي 4-1
كأس السوبر المصري: فاز الأهلي 2-0
كأس مصر: فاز الأهلي 2-0
بذلك يكون كولر قد حقق 4 انتصارات على الزمالك دون أي هزيمة، ما يجعله أحد أكثر المدربين نجاحًا في مواجهة الأهلي ل الزمالك في السنوات الأخيرة.

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