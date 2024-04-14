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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

صدى البلد

 تبدو مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مُلوّنة بغيابات مهمة من جانب الفريقين وستعرض قائمة الغيابات لدى الأهلي، حيث يُحجب محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات عن المواجهة المرتقبة، نتيجة الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الأخيرة، وتحديداً تلك التي أبعدتهم عن التدريبات الجماعية. 

يتبع هذا الموقف محاولة المدرب مارسيل كولر حسم موقف ثنائي الوسط، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، حيث يعاني الأول من شد عضلي والثاني من آلام في الركبة بعد المباراة السابقة أمام زد.

وعلى الصعيدين الفني والتاريخي، تأتي هذه المواجهة المرتقبة بعد فوز الأهلي في آخر مباراة له أمام زد بفضل هدف وسام أبو علي، وهو الأمر الذي يضيف عنصراً من التفاؤل والثقة لصفوف الفريق الأحمر قبل مواجهة الغريم التقليدي.

تشكيل الزمالك المتوقع يتضمن:
- حراسة المرمى: محمد عواد
- خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح
- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو
- خط الهجوم: مصطفى شلبي

تشكيل الأهلي المتوقع يتضمن:
- حراسة المرمى: مصطفى شوبير
- خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول
- خط الوسط: كوكا، عمرو السولية، مروان عطية أو أكرم توفيق
- خط الهجوم: كهربا، وسام أبوعلى، طاهر محمد طاهر.

يشار الي أن مجموعة قنوات أون تايم سبورت تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا ومباشرة عبر قنواتها في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

احمد نبيل كوكا الأهلي والزمالك حسين الشحات وسام أبو علي مروان عطية

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