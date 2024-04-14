تموين البحيرة يشن حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال أيام العيد

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركزى بدر والرحمانية عن ضبط طن نخالة مجهولة المصدر و ٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٢جرام للرغيف الواحد.

وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملات مماثلة بمركزى المحمودية وكفر الدوار تم ضبط مخبز تصرف فى ٦٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٨ مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن ومخبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وأخر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كما تمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط ٥٠٠ لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصه ومستودع غاز لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية كما تم تحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار بيع اسطوانات الغاز ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.