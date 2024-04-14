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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

شم النسيم
شم النسيم

موعد إجازة عيد شم النسيم وتحرير سيناء.. يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها موظفو القطاعين العام والخاص، خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

اجازة شم النسيم 

إجازة عيد تحرير سيناء

ونرصد عبر هذا التقرير مواعيد الإجازات الرسمية خلال الـ30 يوما المقبلة، التي تبدأ بإجازة عيد تحرير سيناء، ثم عيد العمال وعيد القيامة، ثم عيد شم النسيم، وذلك عبر السطور التالية:

يوم الخميس الموافق 25 إبريل الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء هو أول يوم إجازة بعد انتهاء عيد الفطر، في الوقت الذي يتزايد فيه البحث عن موعد يوم إجازة شم النسيم، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية رسميًا موعد شم النسيم 2024 للموظفين بعد 20 يومًا من عودة الموظفين إلى عملهم بإجازة عيد الفطر، مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، والتي تسود فيها أجواء اجتماعية بين أفراد العائلة، الذين يخرجون إلى الحدائق للتنزه بأجواء فصل الربيع.

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إجازة شم النسيم

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان له عن موعد إجازة شم النسيم 2024، مؤكدًا أن يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة يوم الربيع، وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل يوم إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو إلى اليوم التالي الخميس الموافق 2 مايو ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.

موعد شم النسيم بعد ترحيل إجازة عيد العمال

1- يوم الخميس الموافق 2 مايو: إجازة عيد العمال.

2- يوم الجمعة الموافق 3 مايو: عطلة أسبوعية.

3- يوم السبت الموافق 4 مايو: عطلة أسبوعية.

4- يوم الأحد الموافق 5 مايو: إجازة في البنوك وبعض المؤسسات بمناسبة عيد القيامة.

5- يوم الاثنين الموافق 6 مايو: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

اجازة شم النسيم 

تاريخ عيد شم النسيم

منذ أيام الفراعنة ارتبط عيد شم النسيم في مصر بمشاعر البهجة فكان المصريون يحتفلون به منذ 4 آلاف سنة، مخلّدين تلك الذكرى في موسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود، فهو عيد رمزاً للوحدة الوطنية، إذ يجتمع فيه مختلف الأديان للاحتفال معاً بهذا اليوم.

عادة الاحتفال بشم النسيم لها طابع خاص في هذا اليوم، تبدأ بتلوين البيض بألوان زاهية، ثم تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة، وهي نفس الأكلات التي اعتاد المصريون القدماء تناولها في هذا اليوم.

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