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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

صدى البلد

كشفت الإعلامية الكويتية  مي العيدان عن الصلح مع هيا الشعيبي بعد خلاف دام 9 سنوات ونشرت صورة لهما على حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلنة تفاصيل الصلح وتدخل فجر السعيد لإنهاء الخصومة بينهما.

صلح مي العيدان وهيا الشعيبي

أكدت مي العيدان عودة العلاقات بينها وبين هيا الشعيبي بعد خلاف دام 9 سنوات، مشيدة بجهود فجر السعيد التي تدخلت لتسهيل الصلح وتوفير بيئة للتواصل والتسامح بينهما.

وأوضحت أن كلا منهما قد اعتذر للآخر عن التصريحات التي أدلى بها خلال السنوات الماضية، معبرة عن أمنيتها بالنجاح والسعادة للجميع، وتابعت: "عفى الله عما سلف لكل المتخاصمين بالصلح وبالنهاية كلنا عيال الكويت".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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