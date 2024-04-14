الرئيس الإسرائيلي: الهجوم الإيراني ضدنا مؤشر على إعلان الحرب

سلطت المقابلة الأخيرة التي أجراها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع قناة سكاي نيوز الضوء على وجهة نظر إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني، ووصفته بأنه إعلان حرب.

وفي المقابلة، أكد هرتسوغ على خطورة الوضع، وشبهه بحالة الحرب وسلط الضوء على دور إيران باعتبارها "إمبراطورية الشر" ذات الامتداد العالمي من خلال الوكلاء.

وشدد هرتزوغ على حجم الهجوم، مشيرًا إلى أنه إذا كان هجوم مماثل يستهدف المملكة المتحدة، فإنه سيعادل 3500 طائرة بدون طيار وصاروخ. ووصف الطبيعة المتعددة الجوانب للهجوم، حيث استهدف وكلاء من مختلف أنحاء الشرق الأوسط إسرائيل بالصواريخ والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

وعلى الرغم من خطورة الوضع، أكد هرتزوغ التزام إسرائيل بممارسة ضبط النفس، مشددًا على تفضيل إسرائيل للسلام وإحجامها عن الدخول في حرب. وعزا التصعيد إلى تصرفات حركة حماس، الوكيلة لإيران، في إشارة إلى الهجوم ضد مواطنين إسرائيليين في 7 أكتوبر.

وردا على دعوات التهدئة من الحلفاء الغربيين، كرر هرتزوغ موقف إسرائيل كساعي للسلام لكنه أشار إلى التحديات التي يشكلها وكلاء إيران مثل حماس. ودعا المجتمع الدولي إلى فهم تصرفات إسرائيل في سياق التهديدات والهجمات المستمرة.

وفي حين أقر هرتزوغ بأهمية الاستماع إلى الشركاء والنظر في جميع الخيارات، فقد أكد تصميم إسرائيل على حماية شعبها والدفاع عنه، مما يعني استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا لزم الأمر.