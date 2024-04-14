داعيا لإقامة تحالف ضد إيران.. جالانت: إسرائيل عاشت أمس أكثر الأيام مأساوية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف جالانت، إن دولة الاحتلال شهدت أمس أحد أكثر الأيام مأساوية، مشيرا إلى أن هناك فرصة لإقامة تحالف استراتيجي ضد التهديد الإيراني.

وقال جالانت "لقد عشنا واحدة من أكثر الليالي دراماتيكية ولكن الجيش الإسرائيلي حقق نتائج مبهرة في التصدي للهجوم الإيراني".

وتابع قائلا إن هجوم إيران فرصة لإقامة تحالف ضد التهديد القادم من طهران.

وأضاف أن أمريكا وإسرائيل والحلفاء يقفون جنبا إلى جنب في مواجهة التهديد الإيراني.

وقبل قليل، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الأحد، في أعقاب الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، إن إيران ستدفع الثمن بالطريقة والوقت الذي يناسبنا”.

وأضاف جانتس أن إيران “استوفت قوة النظام الأمني الإسرائيلي”، في إشارة إلى الحد الأدنى من الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي استخدم مئات القذائف.

وتابع جانتس أن الهجوم أظهر أن “العالم يقف بوضوح مع إسرائيل في مواجهة الخطر”.

لكنه أضاف أن 'هذا الحدث لم ينته بعد'، مشيرا إلى ضرورة 'بناء تحالف إقليمي واستخلاص الثمن من إيران، بالطريقة وفي الوقت الذي يناسبنا'.

واستطرد جانتس أيضًا إن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى إعادة رهائنها إلى وطنهم وتأمين حدودها الجنوبية والشمالية حتى يتمكن الأشخاص الذين أخلوا منازلهم بالقرب من هذه الحدود من العودة.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، ما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.