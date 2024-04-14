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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تنمية المواهب الإبداعية للأطفال في العدد الجديد لمجلة قطر الندى

مجلة قطر الندى
مجلة قطر الندى

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من مجلة قطر الندى، أبريل 2024، ويحتفي العدد بعيد الفطر المبارك والربيع كما يحتوي على مواد منوعة وأبواب جديدة تفاعلية.

وقد جاء الغلاف بريشة الفنان محسن رفعت ليعبر عن مظاهر الفرحة بالعيد، والتقاليد المصرية العريقة في صنع كعك العيد وفرحة الأطفال به، وجاء مقال رئيس التحرير للكاتبة "نجلاء علام" بعنوان "روشتة التفوق" ويخاطب الأطفال المقبلين على اختبارات نهاية العام والذين راسلوا المجلة وأبدوا قلقهم من الامتحانات، ويقدم لهم المقال روشتة مضمونة للنجاح والتفوق. 

كما يجد الأطفال "سيناريو مصور" عن كيفية استطلاع هلال العيد، والمراصاد المختلفة التي تم إنشاؤها في مصر لهذا الغرض، ومن خلال باب "أطفال ملهمون" يتعرف القراء كيف تم اختراع سماعة الطبيب، وكيف كانت فتاة صغيرة وراء هذا الاختراع المفيد، واحتفالا بالربيع تقدم مجلة قطر الندى باقة منوعة من الأعمال مثل قصيدة "زهرتي" وقصة "عبد الله والشجرة الذكية" وغيرها من الأعمال.

ويواصل باب محافظات مصر تعريف الطفل القارئ بأهم خصائص وملامح كل محافظة مصرية، وفي هذا العدد يتعرف الأطفال على "هدية النور والحضارة" محافظة الجيزة.

وتقدم مجلة قطر الندى بابا تفاعليا جديدا للمرة الأولى لأطفالها الموهوبين؛ لتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال باب بعنوان "ورشة الكتابة" وفيه يتم نشر عمل إبداعي لطفل أو طفلة مع تقديم رؤية نقدية للعمل يطرحها الناقد "مصطفى غنايم"، حيث يتعرف الطفل الموهوب من خلال هذا الباب على تقنيات الكتابة الأدبية، والمصطلحات النقدية المختلفة.

ويعمل الباب على اكتشاف المواهب وتنميتها في المجال الإبداعي، وفي أول حلقة من هذا الباب تم نشر قصة "بطل على كرسي متحرك" للصديقة "جوري عصام أيوب" من أسوان، وقدم "غنايم" رؤية نقدية لها بعنوان "مواجهة التنمر بن المفارقة والتشويق ورصانة الأسلوب"، كما يحفل العدد بالعديد من القصص والسيناريوهات المصورة والأبواب الشيقة. 

يذكر أن هيئة تحرير مجلة قطر الندى، تضم الكاتب الطاهر شرقاوي مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير.

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