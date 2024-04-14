خطورة تطبيقات المواعدة على رواد التواصل الاجتماعي.. فيديو

كشفت الإعلامية هبة طراف، الناشطة في حقوق المرأة، أثر تجارب مستخدمي تطبيقات المواعدة الإلكترونية على المجتمع.

وقالت الإعلامية هبة طراف خلال لقائها مع دينا رامز وآية شعيب و حسام المراغي، مقدمي برنامج «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه من المستحيل عزل الفرد عن منصات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن تطبيقات المواعدة قديما كانت تنجز علاقات وتحقق نجاحات تصل للزواج عكس الوقت الحالي.

وأوضحت الإعلامية هبة طراف أن أكثر من 60% من تجارب مستخدمي تطبيقات المواعدة فاشلة، معلقة: المجتمعات المتقدمة تشهد نجاحا وفشلا في العلاقات بحسب الثقافة ذاتها.

وتابعت الإعلامية هبة طراف: الفتيات هذه الفترة أصبح لديها خبرة عن السابق، لكن المرحلة الخطر هي للأطفال أو السيدات كبار السن بحسب كل حالة اجتماعية، مشددة على أن السوشيال ميديا كان يجب الاستفادة منها بشكل أفضل مما نحن عليه الآن.



