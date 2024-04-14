نخفف ولا نتقل؟ .. تعرف على حالة طقس اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة، منها ارتفاع تدريجي في دجات الحرارة نهاراً، وتحذير هيئة الأرصاد من برودة الليل.

مع انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، يتساءل المواطنون عن طقس هذه الأيام.. الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية وضحت لنا تفاصيل حالة الطقس خلال تلك الأيام.

أكدت غانم أن هذه الفترة تشهد درجات الحرارة ارتفاعات بحوالي من درجة لدرجتين بجانب وجود زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل الى ٢٨ درجة مئوية.

ومن المتوقع بداية من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية بجانب امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.