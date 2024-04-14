ملخص الهجوم الإيراني.. هل حققت المتفجرات الطائرة والصواريخ أهدافها؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل.

تصاعدت التوترات أمس السبت 14 إبريل 2024 بين إسرائيل وإيران، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية، عن إطلاق طهران لأكثر من 50 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل.

وذلك بدافع انتقام إيران من إسرائيل بسبب الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية فى دمشق، وقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ووصول عدد القادة الذين اغتالتهم تل أبيب إلى 18 قيادة خلال 4 أشهر فقط.

وبالأمس أعلن الجانب الإسرائيلي أن وابلاً من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وأن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحفي إن الطائرات المسيرة ستستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل.

وجاء الرد الأمريكي على الهجوم الإيراني، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران وفق موقع أكسيوس.