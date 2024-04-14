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من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل تحضيرات مباراة الأهلي والزمالك التي ينتظرها عشاق الكرة المستديرة غدا الإثنين، في ظل ظروف صعبة للفريقين، بالاضافة إلى تشكيل الفريقين. 

مباراة مهمة مرتقبة ستجمع بين النادي الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في “القمة 127”.

وتقام المباراة في السابعة مساء غد الإثنين 15 أبريل 2024، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي خلالها لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من أجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.

وتأتي المباراة في ظل ظروف خاصة للفريقين، حيث يعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين المؤثرين للإصابة، ويعاني الزمالك أيضا من ضغط نفسي كبير بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.


 

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