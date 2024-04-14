كارثة غير متوقعة بأكبر دول العالم| القصة الكاملة لنقص الأدوية في أمريكا.. العجز يصل مستوى قياسى

في كارثة غير متوقعة بأكبر دول العالم، تعانى الولايات المتحدة الأمريكية، من نقص نشط في الأدوية أكثر من أي وقت مضى، وفقا لبيانات من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي وخدمة معلومات الأدوية بجامعة يوتا، وقد بدأت المنظمات في تتبع نقص الأدوية لأول مرة في عام 2001، وبلغ النقص النشط ذروته سابقًا في عام 2014، حيث كان هناك نقص نشط في 320 دواءً، فيما تقلبت مستويات النقص خلال العقد الذي انقضى منذ ذلك الحين، لكنها كانت تتجه نحو الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2021 - حيث وصلت الآن إلى مستوى قياسي بلغ 323 دواءً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

وكتب بول أبراموفيتز، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، في تدوينة يوم الخميس: "لقد مضى وقت طويل لوضع حد لنقص الأدوية"، وكتب: "جميع فئات الأدوية معرضة للنقص، تشمل بعض حالات النقص الأكثر إثارة للقلق الأدوية العامة المعقمة القابلة للحقن، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي للسرطان وأدوية الطوارئ المخزنة في عربات المستشفى والمناطق الإجرائية، ويظل النقص المستمر في علاجات اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط على المستوى الوطني يمثل تحديًا خطيرًا للأطباء والمرضى".

وإلى جانب أدوية العلاج الكيميائي الـ 32 التي تعاني من نقص، فإن الفئات الخمس من الأدوية التي تعاني من أكبر النقص تشمل منشطات الجهاز العصبي المركزي، ومضادات الميكروبات، والعوامل الهرمونية، والسوائل الوريدية، وتعتمد قاعدة بيانات نقص الأدوية التي تحتفظ بها الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي وجامعة يوتا على التقارير الطوعية من الممارسين والمرضى وغيرهم والتي تم تأكيدها من قبل الشركات المصنعة، وغالبًا ما تتضمن هذه القائمة أدوية أكثر من العدد الذي تعتبره إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نقصًا، لأنها تلتقط تأثيرات أوسع على مقدمي الخدمة والمرضى.

الأزمة مستمرة من عام ونصف

وبحسب تقرير نشرته صحيفة CNN الأمريكية، يستمر متوسط ​​نقص الأدوية حوالي عام ونصف، وفقا للبيانات الحكومية، وقد استمر أكثر من نصف حالات النقص في العلاج لأكثر من عامين، وفقًا لتحليل أجرته شركة الاستشارات الصحية IQVIA، ويؤثر متوسط ​​النقص على ما لا يقل عن نصف مليون مريض، كثير منهم من كبار السن، وفقا لمكتب الخدمات الصحية والإنسانية الأمريكي التابع لمساعد الوزير للتخطيط والتقييم ، والذي شارك تحليله مع الكونجرس في مايو.

ويمكن أن يلعب الطلب المتزايد دورًا في نقص الأدوية، كما هو الحال مع النقص الأخير في أدوية إنقاص الوزن، ولكن في كثير من الأحيان، تكون مشاكل التصنيع والجودة، مثل الفجوات في سلسلة التوريد وحالات التوقف عن العمل، هي السبب الجذري، وفي الأسبوع الماضي، نشرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تقريرًا يوضح اقتراحات السياسة للمساعدة في منع نقص الأدوية وتخفيف نقاط الضعف، ومن بين التوصيات الرئيسية التعاون مع الشركات المصنعة والمستشفيات التي تهدف إلى تحقيق الشفافية في سوق الأدوية وتحفيز الاستثمار في سلاسل التوريد المرنة والمتنوعة.

لكن الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي لديها "مخاوف جدية" بشأن أجزاء من هذا الاقتراح، وخاصة العقوبات المالية المفروضة على المستشفيات التي تفتقر إلى الموارد اللازمة للامتثال للتوصيات، وكتب أبراموفيتز: "نعلم جميعًا أن إدارة النقص ليست كافية وليست حلاً مستدامًا للأزمة المتفاقمة، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على المستوى الفيدرالي لإصلاح الأسباب الجذرية لنقص الأدوية".

لماذا يحدث النقص

ويمكن أن يحدث النقص بسبب ارتفاع الطلب، كما هو الحال مع النقص الأخير في أدوية إنقاص الوزن، ولكن هذه ليست المشكلة الرئيسية عادة. كما تلقي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اللوم على مشكلات التصنيع والجودة، والفجوات في سلسلة التوريد، وحالات التوقف عن العمل، وتقول الدكتورة إميلي تاكر، خبيرة نقص الأدوية والأستاذة المساعدة في الهندسة الصناعية بجامعة كليمسون، إنه عندما يكون هناك إشارة إلى النقص، فإن الأنظمة الصحية الكبيرة غالبًا ما تقوم أيضًا بتقديم طلبات كبيرة بشكل استباقي، مما يزيد من إجهاد النظام.

"أنا لا ألوم أحدا. والسؤال المهم هو: كيف يمكننا أن نجعل كل هذا يتحرك في الاتجاه الصحيح؟، وقالت: "عندما أتحدث إلى كل أصحاب المصلحة - سواء كان ذلك تجار الجملة، أو المصنعين، أو الحكومة - الجميع يريد أن تنتهي هذه المشكلة."

الشفافية معدومة

وقالت الدكتورة جولي جرالو، كبيرة المسؤولين الطبيين ونائب الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، إن النقص يضع مقدمي الخدمات في وضع رهيب، وأضافت: "أزمة نقص الأدوية تجبر مقدمي الخدمات على اتخاذ خيارات مستحيلة، ويعيق أيضًا تطوير أدوية جديدة، حيث يحتاج العلماء إلى هذه الأدوية القديمة لمقارنتها بالأدوية الجديدة في التجارب السريرية"، وكانت الشفافية من بين توصياتها، في الوقت الحالي، لا تستطيع الأنظمة الصحية شراء الأدوية إلا على أساس السعر، ولا يتعين على الشركات المصنعة الكشف عن مصدر حصولها على المكونات.

وجاء النقص في هذا الدواء الكيميائي العام بسبب إغلاق أحد المصانع في الهند التي تصنع المادة الفعالة بعد أن وجد تفتيش مفاجئ لإدارة الغذاء والدواء "مشكلات كبيرة في الجودة، وتقول جرالو: "لم نكن نعرف، ولم تكن هناك شفافية فيما يتعلق بتزويد الشركة بأغلبية المكونات الصيدلانية الفعالة لجميع الشركات المصنعة في جميع المجالات. بمعرفة ذلك مقدمًا، كان بإمكاننا الرد بشكل أسرع بكثير"، فيما أخبر الدكتور ستيفن شوندلماير، مدير معهد PRIME لكلية الصيدلة بجامعة مينيسوتا، والذي يركز على القضايا الاقتصادية والإدارية، اللجنة أنه كما هو الحال مع مقاولي الدفاع في الولايات المتحدة، تطلب نيوزيلندا من الشركات المصنعة الكشف عن مورديها، وهذه المعلومات مطلوبة. يمكن الوصول إليها بسهولة في قاعدة البيانات.