كحك العيد يتصدر.. 3 قضايا بارزة تبحث عن حلول قبل انتخابات الأسنان

تستعد نقابة أطباء الأسنان لإجراء انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، وتشمل مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

انتخابات أطباء الأسنان

ويتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم؛ الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالي لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة.

ويتنافس 38 مرشحا على عضوية مجلس النقابة العامة ومناطق الجمهورية "القاهرة والجيزة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الوجه القبلي أكثر من 15 عاما، غرب الدلتا، منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عاما"، كما يتنافس 169 مرشحا على عضوية مجالس النقابات الفرعية.

وأظهرت الفترة الماضية منافسة خاصة بين النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل ومنافسه على نفس المقعد بانتخابات التجديد النصفي الدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة، وعمل كل منهما على عرض إنجازاته على مدار 4 سنوات، إضافة إلى رؤيته المستقبلية للمهنة وحل الأزمات التي تواجه العاملين بها حال فوزه.

وحرص الدكتور بدوي على استغلال إجازة العيد للمرور على المستشفيات العامة بالقاهرة والجيزة لدعم زملاء المهنة الذين وقع عليهم الاختيار للعمل ضمن "مناوبات" العيد، مصطحبا معه (كحك العيد)، معلنا تحفظه على عمل أطباء الأسنان ضمن "مناوبات" العيد.

من جانبه قام الدكتور هيكل بجولة داخل عدد من المحافظات للحديث عن إنجازاته على رأس المجلس الحالي لنقابة أطباء الأسنان، خاصة حل واحدة من أصعب الأزمات التي واجهت الزملاء وهي أزمة نقص البنج.

وقلل الدكتور بدوي من هذا الإنجاز معتبرا أنه أضاع على النقابة 3.5 مليون جنيه، كما هاجم النقيب الحالي، مؤكدا أنه "يستغل حفلات التخرج وتسليم الكارنيهات للزملاء حديثي التخرج في الدعاية الانتخابية لنفسه".

من جانبه اعتبر الدكتور إيهاب هيكل حديث محمد بدوي عن "مناوبات" العيد بالصدامي، الذي يخلق أزمة مع وزارة الصحة خاصة وأن أطباء الأسنان جزء من الفريق الطبي و"هم جنود في مقدمة الصفوف لخدمة أبناء الوطن في أي وقت وتحت أية ظروف".

وتتصدر أزمات التكليف ونقص الخامات الطبية والمستلزمات والبطالة اهتمامات شباب أطباء الأسنان قبل انتخابات التجديد النصفي 2024، ويثار بشأنهم الكثير من الأسئلة.