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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة رجال بالنادي الأهلي بحضور وزير الشباب

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي يستضيفها النادي الأهلي على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

حضر حفل الافتتاح كل من عدنان عبدالله نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة.

وعلى هامش الافتتاح، دار حديث بين كل من  وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى في إطار العلاقات الطيبة التي تجمعهما، والتنسيق المستمر بين الجانبين.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على ريادة ومكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة الإفريقية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وما يحققه أبطال مصر من إنجازات فى جميع البطولات القارية، فضلاً عن تفوق الدولة المصرية فى استضافة كبرى البطولات الدولية والقارية والعربية بفضل ما تتميز به مصر من إمكانيات.

وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لفريق النادى الأهلى فى منافسات البطولة، وتحقيق الفوز بمختلف مراحلها وصولاً لتحقيق لقبها، معرباً عن ثقته فى قدرة اللجنة المنظمة على إنجاح البطولة والخروج بها فى أبهى صورة.

يِذكر أن البطولة يُشارك فيها فرق الأهلي والأسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي، ومولودية ابوسالم التونسي وانجز الإيفواري وولايتا ديتشا الإثيوبي والنصر الليبي ووداد كلمان الجزائري، ودوالا الكاميروني وبليدة الجزائري وفريق ڤي جي آر ، والسجون الكيني وسبارو الكونغولي وجيسكارا الرواندي، الموانئ الكيني وجرين بافالوز الزامبي والجامعة الزيمبابوي والبوليس الرواندي.‏

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