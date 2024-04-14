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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليل مقارن: القدرات الهجومية الإيرانية مقابل أنظمة الدفاع الإسرائيلية

صدى البلد

في مشهد محفوف بالتوترات الجيوسياسية، يكمن جانب حاسم من الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل في مجال القدرات العسكرية. إن فحص الترسانات المتناقضة لكلا البلدين يوفر نظرة ثاقبة لاستعدادهما الاستراتيجي والنتائج المحتملة في حالة المواجهة.

القدرات الهجومية الإيرانية:

حققت إيران تقدمًا كبيرًا في قدراتها الهجومية، حيث عززت ترسانتها بأسلحة متطورة مصممة لممارسة النفوذ وإظهار القوة في جميع أنحاء المنطقة.

الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت: يشكل صاروخ فتاح 1، الصاروخ الإيراني الرائد الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، تهديدًا هائلاً بمداه المذهل الذي يبلغ 1400 كيلومتر وسرعاته المذهلة التي تتراوح من 13 ماخ إلى 15 ماخ. علاوة على ذلك، فإن فتاح 2 القادم، الذي يدمج مركبات انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت (HGV) ومن المتوقع أن تمتد صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (HCM) إلى 1500-1800 كيلومتر.

الصواريخ الباليستية: تتيح أسلحة مثل "سجيل" و"خيبر" و"الحاج قاسم" ضربات سريعة ضد الأراضي الإسرائيلية، وقادرة على الوصول إلى أهدافها في غضون دقائق، ما يشكل تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الإسرائيلية.

المركبات الجوية بدون طيار (UAVs): إن نشر إيران لطائرات بدون طيار مثل "مهاجر 10"، التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر وحمولتها 300 كيلوجرام، يعزز قدراتها الاستطلاعية والضربية، ما يشكل تهديدًا قويًا للمجال الجوي الإسرائيلي.

صواريخ كروز: مع منصات مثل Kh-55 وخالد فرز، توسع إيران مدى وصولها إلى مسافات تصل إلى 3000 كيلومتر، وتحمل رؤوسًا حربية كبيرة يصل وزنها إلى 1000 كجم، وبالتالي تزيد من قدرتها على توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى.

أنظمة الدفاع الإسرائيلية:

وإدراكًا للمشهد الأمني المتطور، طورت إسرائيل مجموعة قوية من الآليات الدفاعية لمواجهة التهديدات المحتملة:

نظام الدفاع الصاروخي Arrow: مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي للأرض، ويعمل نظام Arrow كخط دفاع حاسم ضد التهديدات على ارتفاعات عالية.

مقلاع داود: تركز مقلاع داود على التصدي للصواريخ متوسطة المدى، وتلعب دوراً محورياً في ردع الخصوم مثل حزب الله، مما يوفر لإسرائيل أداة دفاعية حيوية في مواجهة الخصوم الإقليميين.

نظام صواريخ باتريوت: يعمل نظام باتريوت كدفاع قوي ضد كل من التهديدات الجوية والطائرات بدون طيار، ويعزز قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية، ويضمن الحماية ضد مجموعة من التهديدات المحمولة جواً.

القبة الحديدية: تشتهر القبة الحديدية بنسبة نجاحها الاستثنائية البالغة 90%، وهي بمثابة درع هائل ضد الصواريخ قصيرة المدى، مما يوفر لإسرائيل حماية لا مثيل لها ضد التهديدات المباشرة.

ومع تصاعد التوترات وشبح الصراع الذي يلوح في الأفق، سيتم وضع فعالية هذه الأنظمة الدفاعية على المحك، ما يؤكد الدور الحاسم الذي تلعبه في حماية السيادة الإسرائيلية والاستقرار الإقليمي.

المصادر: تايمز أوف إسرائيل، إن بي سي نيوز، إيسنا، جمعية الحد من الأسلحة، أسوشيتد برس نيوز

يسلط هذا التحليل الضوء على توازن القوى المعقد بين إيران وإسرائيل، ويسلط الضوء على الدور المحوري للقدرات العسكرية في تشكيل ديناميكيات الصراع المستمر. وبينما تتنقل الدولتان في تعقيدات الجغرافيا السياسية الإقليمية، تظل فعالية أنظمتهما الدفاعية ذات أهمية قصوى في تجنب التصعيد المحتمل والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط.

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