كنا نظنها مزحة.. ردود فعل الإسرائيليين على الهجوم الصاروخي الإيراني

أطلقت إيران أمس عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، وكانت هناك مشاعر مختلطة بين من هم على الأرض.

تمارا جعفر، امرأة تبلغ من العمر 34 عاما من القدس الشرقية العربية تاريخيا، قالت إنه لا أحد في حينها كان يأخذ الهجوم على محمل الجد.

وأضافت 'ليلة أمس؟ لقد كان فيلمًا من إخراج الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد تم ترتيب ذلك مسبقًا – بسبب الانتخابات في الولايات المتحدة والسياسة في إسرائيل. لا أحد في الحي الذي أعيش فيه يأخذ الأمر على محمل الجد.

وتابعت 'كنا خائفين ولكننا اعتدنا على ذلك.'

وقال ديفيد ليفي، طالب يبلغ من العمر 19 عامًا من حي جفعات مردخاي في القدس، إنه سمع لأول مرة دويًا عاليًا، 'لم أسمع به من قبل - على الإطلاق - في حياتي'، ثم صفارات الإنذار.

وأضاف 'كنت أنا وعائلتي في الغرفة المغلقة وقمنا جميعًا بتلاوة المزامير والحمد لله أننا رأينا نسبة نجاح إسرائيل تبلغ 99%.'

واعتقدت المرشدة السياحية إيفلين لوفان أن إيران كانت ببساطة تطلق التهديدات.

واستطردت 'في البداية اعتقدنا: مجرد تهديد آخر. لا معنى له. عندما رأينا الموعد النهائي المحدد بـ 48 ساعة، اعتقدنا أنها مزحة.

وأضافت 'في الأخبار، رأينا أن عملية الإطلاق قد بدأت واضطررت إلى إطلاع مجموعتي السياحية، المكونة من 48 شخصًا من المكسيك. لقد كانوا خائفين بعض الشيء لكنهم كانوا يعلمون أن المجيء إلى هنا ينطوي على خطر داخلي. أخبرتهم أن إسرائيل قوية".

واختتمت 'نحن الإسرائيليين معتادون على هذا.'