عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كنا نظنها مزحة.. ردود فعل الإسرائيليين على الهجوم الصاروخي الإيراني

الهجوم الايراني
الهجوم الايراني

أطلقت إيران أمس عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، وكانت هناك مشاعر مختلطة بين من هم على الأرض.

تمارا جعفر، امرأة تبلغ من العمر 34 عاما من القدس الشرقية العربية تاريخيا، قالت إنه لا أحد في حينها كان يأخذ الهجوم على محمل الجد.

وأضافت 'ليلة أمس؟ لقد كان فيلمًا من إخراج الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد تم ترتيب ذلك مسبقًا – بسبب الانتخابات في الولايات المتحدة والسياسة في إسرائيل. لا أحد في الحي الذي أعيش فيه يأخذ الأمر على محمل الجد.

وتابعت 'كنا خائفين ولكننا اعتدنا على ذلك.'

وقال ديفيد ليفي،  طالب يبلغ من العمر 19 عامًا من حي جفعات مردخاي في القدس، إنه سمع لأول مرة دويًا عاليًا، 'لم أسمع به من قبل - على الإطلاق - في حياتي'، ثم صفارات الإنذار.

وأضاف 'كنت أنا وعائلتي في الغرفة المغلقة وقمنا جميعًا بتلاوة المزامير والحمد لله أننا رأينا نسبة نجاح إسرائيل تبلغ 99%.'

واعتقدت المرشدة السياحية إيفلين لوفان أن إيران كانت ببساطة تطلق التهديدات.

واستطردت 'في البداية اعتقدنا: مجرد تهديد آخر. لا معنى له. عندما رأينا الموعد النهائي المحدد بـ 48 ساعة، اعتقدنا أنها مزحة.

وأضافت 'في الأخبار، رأينا أن عملية الإطلاق قد بدأت واضطررت إلى إطلاع مجموعتي السياحية، المكونة من 48 شخصًا من المكسيك. لقد كانوا خائفين بعض الشيء لكنهم كانوا يعلمون أن المجيء إلى هنا ينطوي على خطر داخلي. أخبرتهم أن إسرائيل قوية".

واختتمت 'نحن الإسرائيليين معتادون على هذا.'

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

فرنسا تستدعي السفير الإيراني في باريس على خلفية الهجوم على اسرائيل

إيران تحذر من فتح أجواء أي دولة أمام هجمات إسرائيلية عليها

أول تعليق لرئيس الوزراء البريطاني على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات حال وقوع هجوم إيراني

الولايات المتحدة تحدد هوية الموظف الأمريكي المقتول في يافا

قصر باكنجهام: الملك تشارلز أصيب بالصدمة والرعب عقب علمه بحادث سيدني

نتنياهو: مقتل المراهق الإسرائيلي "جريمة نكراء"

نائبة بايدن تلتقي بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس

ترشيحاتنا

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الزمالك ‏

إصابة بيده .. محمد منير يطهر في حفل زفاف إبنة شقيقه

بعد تصديق الرئيس.. 5 سنوات سجنا تنتظر هؤلاء بسبب إهمال كبار السن

دون تفعيل إنذار.. صاروخ إسرائيلي يعترض هدفا جويا في سماء إيلات

المخاوف موجودة.. متحدث الخارجية يكشف موقف مصر من الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجـ ـار قوي في إيلات دون إطلاق صفارات الإنذار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

كاجوال لافت.. منى زكي تستعرض جمالها | شاهد

جمبسوت جريء.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ