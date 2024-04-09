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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة بايدن تلتقي بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس

هاريس
هاريس

تلتقي نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس اليوم الثلاثاء بالعائلات الأمريكية التي احتجزت حماس ذويها كرهائن وسط مفاوضات مستمرة للإفراج عن الرهائن المتبقين ووقف إطلاق النار في الحرب.

وتلتقي بهم هاريس في فترة ما بعد الظهر، وهو الاجتماع الثاني من نوعه منذ هجوم حماس المميت على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي، وفقًا لاستشارة من مكتبها. والاجتماع مغلق أمام الصحافة.

ويأتي اجتماعها بعد أن التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بالعائلات مساء الاثنين.

وسافر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث قدم اقتراحا جديدا لمحاولة المساعدة في التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس وسد الفجوة بين الجانبين.

الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مدير وكالة المخابرات المركزية

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