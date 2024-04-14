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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تستدعي السفير الإيراني في باريس على خلفية الهجوم على اسرائيل

السفارة الايرانية
السفارة الايرانية

أعلن وزير خارجية فرنسا، ستيفان سيجورنيه، استدعاء السفير الإيراني في باريس على خلفية الهجوم على إسرائيل امس السبت.

وتتبع فرنسا الاجراء الذي اتبعته بريطانيا كذلك بهذا الشأن حيث استدعت لندن القائم بالاعمال في السفارة الايرانية في لندن

كشف ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، عن تفاصيل المباحثات التي أدارها مع نظيره الايراني حسين عبد اللهيان، اليوم الأحد، والتي تعلقت بالهجوم على اسرائيل.

وقال كاميرون “أوضحت لنظيري الإيراني أنه يجب على إيران وقف الهجمات المتهورة وخفض التصعيد”.

وأضاف "أدنت رسميا في مكالمة هاتفية مع عبد اللهيان الهجوم الإيراني على إسرائيل".

ودعا وزير الخارجية البريطاني النظام الإيراني إلى وقف التصعيد الخطير الذي لا يصب في مصلحة أحد، حسب وصفه.   

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