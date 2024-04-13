عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصر باكنجهام: الملك تشارلز أصيب بالصدمة والرعب عقب علمه بحادث سيدني

ملك بريطانيا الملك
ملك بريطانيا الملك تشارلز

قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ورئيس النظام الحاكم في أستراليا، إنه وزوجته الملكة كاميلا “شعرا بالصدمة والرعب الشديدين” بعد حادث الطعن في مركز التسوق في سيدني الذي خلف ستة قتلى.

وقال بيان صادر عن قصر باكنغهام: “قلوبنا تتوجه إلى عائلات وأحباء أولئك الذين قـ,تلوا بوحشية خلال هذا الهجوم الأحمق”.

وأضاف البيان: “تفاصيل هذه الظروف المروعة لا تزال تتكشف، فإن ومشاعرنا مع أولئك الذين شاركوا في الاستجابة، ونشكر شجاعة المستجيبين الأوائل وخدمات الطوارئ”.

طعن 6 في سيدني

وقالت الشرطة الاسترالية إن مهاجما قتل 6 أشخاص طعنا في مركز تجاري بـ سيدني وقتل برصاص الشرطة في ضاحية بوندي الساحلية يوم السبت بينما فر المئات من مكان الحادث.

وذكر بيان للشرطة أن ضابط شرطة أطلق النار على المهاجم بعد أن هاجم متسوقين في مركز تسوق ويستفيلد بوندي جانكشن المزدحم.

وقالت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز، كارين ويب، في مؤتمر صحفي، إن خمس من الضحايا الستة الذين لقوا حتفهم من النساء، بينما تم نقل ثمانية أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى المستشفى مصابين بطعنات.

وقال ويب إن الشرطة في هذه المرحلة لا تعتقد أن الهجوم له صلة بالإرهاب.

دوافع الجاني!

وأضاف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى دوافع الرجل.

وتابع في مؤتمر صحفي 'كان هذا عملا مروعا من أعمال العنف، استهدف بشكل عشوائي أشخاصا أبرياء كانوا يتسوقون في يوم سبت عادي'.

وتطبق أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 26 مليون نسمة، بعضًا من أكثر قوانين الأسلحة والسكاكين صرامة في العالم، ومن النادر حدوث هجمات مثل الهجوم الذي وقع يوم السبت.

سيدنى استراليا تشارلز الثالث ملك بريطانيا تشارلز قصر باكنغهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

موضوعات متعلقة

نتنياهو: مقتل المراهق الإسرائيلي "جريمة نكراء"

نائبة بايدن تلتقي بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس

جويتريش يحذر من حرب معلومات مضللة في قطاع غزة

إسرائيل تنشر للمرة الأولى منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة على متن سفينة حربية

CNN: إيران سترد عبر وكلائها بتنفيذ هجوم كبير ضد إسرائيل الأسبوع الجاري

نتنياهو يحدد موعدا للهجوم على رفح بعد انسحاب إسرائيل من خان يونس

نتنياهو يواصل التهديد بإطلاق النار في غزة

أخبار العالم | الجمعية البرلمانية للمتوسط: نفخر باختيار السيسي لجائزة 2024.. الكويت تعيد فتح تصاريح العمل للمصريين.. وورلد سنترال كيتشن الإغاثية تعلق أعمالها في غزة

ترشيحاتنا

إكرام الميت.. لماذا رفض خبير آثار إعادة دفن مومياوات الفراعنة؟

دار الإفتاء: مهما أكل الصائم أو شرب ناسيًا لم يفطر وصح صومه

مصرع نجم مازيمبي السابق في حادث أليم

مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

سرقة المتحف المصري الكبير.. قيادات الآثار يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون

قصر باكنجهام: الملك تشارلز أصيب بالصدمة والرعب عقب علمه بحادث سيدني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك قاروص بالخضار مشوي في الفرن| صحي و لذيذ

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة.. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

حدث عالمى مهم بعد 3 سنوات ينتظره محبو الطبيعية والفلك| ما هو

فيديو

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ