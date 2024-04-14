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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب أشراف المدينة المنورة يكشف كرامات للشيخ محمد سيد طنطاوي

سيد طنطاوي
سيد طنطاوي

كشف الشريف أنس الكتبي، نقيب أشراف الحجاز والمدينة المنورة، أسرار عن شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي، قائلا: "علاقتى به تمتد منذ ١٧ عاما، ولو تكلمنا عن منهجه العلمي فهو منهج سمح يحتاج إلى تأليف كتب".

 

واوضح نقيب أشراف الحجاز والمدينة المنورة،  في تصريحات له"، اليوم الأحد: "أحب اتكلم عن الجانب الإنساني والاجتماعي، فهو رجل بسيط رغم علمه ومكانته العلمية فى العالم الإسلامي، فهو الزاد والورع، ورافته في المغرب وقت ان كان مفتي، وكان من تواضعه بعد الدروس أن يتصل بي ونتحدث، وإذا دخلت عليه يؤسرك بأخلاقه".  

وأضاف: "عندما كان يزور المدينة، لم ارى انه كان يستغل منصبه، وما دخلنا مسجد او فى اجتماع الا وجته رجل بسيطا، ولم يستغل مكانته الاجتماعية، وفى بلد كان يؤدى دوره فى الدعوة ويعود، وكان يمثل العالم الداعى الى الله بشكلخفي، وكان سابق لعصره فى كل فتاويه".

وتابع: "فضيلة الامام كان ياتى للمدينة المنورة ١٠ ايام، واخر زيارة له قولت له هل ستاتي للحج هذا العام، وسافر الى مصر، وفى اول ايام الحج اتصل بي من المدينة المنورة وقال لى انا واصل من ساعة، قولت له انت واصل للحج أو مهمة عمل، فقال لى انا سجلت أسمى فى الحج قرعة وليس كشيخ أزهر. وجاء أسمى وقررت اسميها حجة الوداع"، وأصحاب الكرامات تظهر كرامهاتهم، فلما مررنا من البقيع بالسيارة قال لى أركن العربية عاوز اسلم على أهل البقيع، ولما ركب العربية قال لى رينا يكتب لى الدفن فيه، ولم يكمل عام ودفن فيه، وكانت جنازته مهيبة".

 

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