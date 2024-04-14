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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأربعاء.. العرض الأول لفيلم "أوان البحر" بعد ترميمه بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، في تمام الساعة السادسة مساء يوم /الأربعاء/ المقبل، الفيلم الروائي القصير "أوان البحر"، للمخرج سميح منسي، من إنتاج المركز القومي للسينما عام ١٩٩٩، وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه.


وذكر المركز القومي للسينما -في بيان اليوم /الأحد/- أنه تم عرض فيلم "أوان البحر" خلال الدورة الـ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لافتا إلى أن مدة عرضه تبلغ ٥٠ دقيقة، وهو قصة وسيناريو وإخراج سميح منسي، وحوار هشام السلاموني، وبطولة مجدي كامل وعلي حسنين ويوسف إسماعيل وزينة منصور.


ونوَّه المركز القومي للسينما بأن فيلم "أوان البحر" من أهم أعمال المخرج سميح منسي، قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ندوة عقب عرض الفيلم لمناقشته مع الجمهور، ويديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين.
وتقام الأمسية السينمائية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، والحضور متاح مجانا لجمهور ومحبي السينما.

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