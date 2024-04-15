رسميا.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن إلغاء القيود المفروضة بسبب الهجوم الإيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إلغاء القيود التي تم فرضها في إسرائيل بسبب الهجوم الذي شنته إيران بأكثر من 300 صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان لها، إن الأنشطة التعليمية ستقام هذا الصباح كالمعتاد في معظم أنحاء إسرائيل.

وأضافت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم رفع أيضا القيود المفروضة على التجمعات في معظم المناطق.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، عن عدد الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في الهجوم الليلي حيث بلغت حوالي 350.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاجاري، إن جميع المقذوفات كانت تحتوي على 60 طنا من المتفجرات، والتي "قد تسبب أضرارا جسيمة".