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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة لإنشاء مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بدمياط

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة للمهندس أحمد سمير ، وزير الصناعة التجارة والدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى لإنشاء مدرسة لتعليم صناعة الاثاث والمشغولات الخشبية بمدينة الأثاث بدمياط.

وطالبت متى فى بيان صحفى لها بضرورة أن تتم تطوير صناعة الاثاث والمشغولات الخشبية فى مصر ، وذلك طبقا لمدى تطورها في العالم ومواكبة العصر ومتطلباته ، على أن يتم إستخدام البدائل لمثل هذه الصناعة الهامة.

كما اقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة أن يتم تعليم الطلبة من بعد المرحلة الإعدادية صناعة الاثاث والمشغولات الخشبية لتزويدهم بالمهارت العلمية فوق مهاراتهم ، مشيرة إلى أنه لا توجد مثل هذه النوعية من المدارس بدمياط وغيرها من المحافظات لتطوير الصناعة ، إلا أنه يوجد مكان لإقامة مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بمدينة الاثاث بدمياط.

وأكدت على ضرورة أن يتم اجتذاب الخبرات من الدول المتقدمة في صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية مثل دول إيطاليا والصين وتركيا ، وذلك بهدف الإستفادة من خبراتهم فى تلك الصناعة.

اقتراح برغبة وزير الصناعة التجارة وزير التربية و التعليم والتعليم الفني صناعة الأثاث المشغولات الخشبية

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