وضع غير مستقر.. ماكرون: سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد بالشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها لتجنب المزيد من التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط.

وأوضح ماكرون لتلفزيون "بي إف إم" وإذاعة "آر إم سي" في مقابلة: "نحن جميعا قلقون بشأن التصعيد المحتمل".

وأضاف "سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد وإقناع إسرائيل بعدم الرد على الضربة الإيرانية"، لافتًا إلى أن الوضع غير مستقر على الإطلاق في الوقت الراهن بالشرق الأوسط.

ماكرون: رد إيران غير مناسب

ولفت إلى أن إيران ردت على الضربة الإسرائيلية في دمشق بطريقة غير متناسبة.

وتابع قوله "علينا أن نقف إلى جانب إسرائيل لضمان حمايتها قدر استطاعتنا"، مستطردًا "سأجري محادثات اليوم مع نتنياهو، وفرنسا على اتصال أيضا بدول أخرى في المنطقة".