تهديد لأمن المنطقة.. ماكرون يطالب إيران وإسرائيل بضبط النفس

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيًا الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال ماكرون في بيان، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق ويهدد أمن المنطقة، مؤكدًا أن فرنسا تعمل مع شركائها على وقف التصعيد في الشرق الأوسط.

ودعا إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.