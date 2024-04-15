إيران: إسرائيل تدرك أن الانتقام القادم سيكون أصعب

قال سفير طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية: "إن إسرائيل تدرك أن انتقامنا القادم سيكون أكثر صعوبة وحسما".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها لتجنب المزيد من التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط.

وأوضح ماكرون لتلفزيون "بي إف إم" وإذاعة "آر إم سي" في مقابلة: "نحن جميعا قلقون بشأن التصعيد المحتمل".

وأضاف "سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد وإقناع إسرائيل بعدم الرد على الضربة الإيرانية"، لافتًا إلى أن الوضع غير مستقر على الإطلاق في الوقت الراهن بالشرق الأوسط.