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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم السينما

صدى البلد

يحدث الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في جميع الصناعات، ولا يُعد عالم إنتاج الفيديو استثناءً. ومن الأمثلة البارزة على ذلك تقنية SORA من OpenAI والتي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو واقعية بجودة مذهلة.

ومع ذلك، لا يزال الفيديو الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى ويحتاج إلى وقت للتطور. ولكن هناك تطور مثير للاهتمام يلوح في الأفق: تستعد شركة TCL لعرض فيلم يضم شخصيات تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تعد شركة TCL شركة تصنيع تلفزيونات رئيسية مقرها الصين وهي ثاني أكبر منتج لأجهزة التلفزيون في العالم، حيث تمتلك حصة سوق تبلغ 12.5٪. تشحن الشركة أجهزة التلفزيون الخاصة بها مع خدمة البث TCLtvPlus، وهي خدمة مجانية مدعومة بالإعلانات تشبه خدمة Samsung TV Plus.

تتضمن الخدمة أكثر من 200 قناة FAST (تلفزيون البث المجاني المدعوم بالإعلانات) وأكثر من 1500 فيلم وم المسلسل التلفزيوني عند الطلب من استوديوهات رئيسية ومستقلة مثل Scripps Media و Fremantle و NBC Universal والمزيد.

الآن، ستعرض المنصة أيضًا برامج أصلية تستفيد من الذكاء الاصطناعي لمهام مثل تحريك الشخصيات.

أصدرت TCL مؤخرًا إعلانًا تشويقيًا لأول فيلم رومانسي بمساعدة الذكاء الاصطناعي بعنوان "Next Stop Paris" ، يضم شخصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وكما هو متوقع، تختلف الجودة بشكل ملحوظ عن إنتاجات هوليوود ذات الميزانية الضخمة.

ولكني يجب أن أعترف، كأحد أولى الإعلانات التشويقية للأفلام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي رأيتها، فهي مثيرة للإعجاب إلى حد ما. هناك بالتأكيد مجال للتحسين. لكن تمكنت TCL بشكل مدهش من الحفاظ على عناصر مثل الإضاءة وتفاصيل القماش ولا توجد أيضًا مشاكل صارخة في تحركات اليد.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن TCL تجمع بين رسوم تحريك الذكاء الاصطناعي والتقاط الحركة والصوت للممثلين الحقيقيين للفيلم. إذن ليس كل شيء يعتمد على الذكاء الاصطناعي هنا.

الذكاء الاصطناعي، في المرحلة التي هو عليها الآن، لا يمكنه إنتاج أفلام روائية مستقلة بجودة يتوقعها الجمهور. ومع ذلك، يمكن أن تمهد التطورات المستقبلية الطريق أمام خدمات البث لإنشاء محتوى مدفوع بالذكاء الاصطناعي بالكامل.

بالنسبة لأولئك الراغبين في مشاهدة الفيلم الرومانسي القادم من TCL، فعليك شراء تلفزيون TCL قبل حلول الصيف.

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