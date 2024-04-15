بسعر 16 ألف جنيه.. موبايل موتورولا جديد أشيك وأفخم من iPhone|والمواصفات أسطورية

هاتف موتورولا Edge 50 Pro، الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي في الهند، أصبح الآن متاحًا للشراء على Flipkart و Motorola.in وفي متاجر التجزئة الرائدة بما في ذلك Reliance Digital.

السعر

يبدأ السعر الأصلي للهاتف من 31999 روبية للنسخة 8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت ، بينما يبلغ سعر إصدار 12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت 35999 روبية . نظرًا لوجود العديد من العروض الآن، يمكنك الحصول على هذا الهاتف بأقل بكثير حيث يبدأ سعره من 27999 روبية إتجاعية أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري.

يأتي هاتف موتورولا بثلاثة ألوان - Luxe Lavender و Black Beauty مع لمسة نهائية من الجلد النباتي السيليكون و Moon Light Pearl مع لمسة نهائية من الأسيتات. سيقدم Flipkart أيضًا عرض بيع مبكر حصري لطراز Moon Light Pearl في 8 أبريل 2024 ، الساعة 7 مساءً.

مواصفات هاتف Motorola Edge 50 Pro:

بالحديث عن المواصفات، يتميز الهاتف بشاشة pOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K مع معدل تحديث 144 هرتز ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. الشاشة محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

يتميز هاتف Motorola Edge 50 Pro بنظام كاميرا ثلاثية في الخلف، يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عريض للغاية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر تقريب بصري بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتقريب هجين 50x. تبلغ دقة الكاميرا الأمامية للصور الشخصية أيضًا 50 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 خارج الصندوق ويحتوي على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 125 وات. يأتي الإصدار الأساسي بشاحن بقوة 68 وات بينما يأتي الطراز الأرقى بشاحن بقوة 125 وات. كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات. الهاتف مقاوم للماء والغبار وفقًا لتصنيف IP68.